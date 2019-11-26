6 قتلى و15 جريحا بـ 3 انفجارات في العاصمة العراقية بغداد

أفادت وكالة "​رويترز​" بـ "سقوط 6 قتلى و 15 جريحا بـ 3 ​انفجارات​ في العاصمة العراقية ​بغداد​ نجمت عن انفجار دراجتين مفخختين وعبوة ناسفة". وذكرت قناة "العربية" أن "الانفجارات وقعت في مناطق البياع والشعب والشهداء".

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