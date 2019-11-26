مسيرات سيارة داعمة لرئيس الجمهورية تجوب مناطق المتن

انطلق موكب كبير من السيارات والدرجات النارية رافعا الاعلام اللبنانية واعلام ​التيار الوطني الحر​ من ​انطلياس​ باتجاه مختلف مناطق ​المتن​ وذلك دعما لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

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