انخفاض بدرجات الحرارة غدا مع تساقط أمطار متفرقة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويسنمر حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجياً".
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة تشتدّ أحياناً لتصل الى ٦٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية اعتباراً من الظهر، يتوقع تساقط الثلوج ليلاً على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق.
الخميس: غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة ومتقطّعة فترة قبل الظهر،كما يتكوّن الضباب على المرتفعات ، يتحول الطقس الى غائم جزئيّاً مساءً الى غائم جزئياً ويتحسن الطقس تدريجياً.
الجمعة: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
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