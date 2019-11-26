انخفاض بدرجات الحرارة غدا مع تساقط أمطار متفرقة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويسنمر حتى مساء الخميس حيث ينحسر تدريجياً".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة تشتدّ أحياناً لتصل الى ٦٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية اعتباراً من الظهر، يتوقع ​تساقط الثلوج​ ليلاً على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق.

الخميس: غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة ومتقطّعة فترة قبل الظهر،كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات ، يتحول الطقس الى غائم جزئيّاً مساءً الى غائم جزئياً ويتحسن الطقس تدريجياً.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.