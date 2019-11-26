بومبيو: اختبار تركيا منظومة الدفاع الروسية "مثير للقلق"







اسماء السيد - واشنطن: عبر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الثلاثاء عن قلقه ازاء اختبار تركيا نطامها الدفاعي الصاروخي الروسي الصنع، معربا عن رغبة واشنطن في عدم تشغيل انقرة لهذا النظام. وردا على سؤال الصحافيين حول تقارير بأن تركيا استخدمت الطائرات الأميركية "اف-16" لاختبار نظام اس-400 الروسي، قال بومبيو "الأمر مثير للقلق .. ولكننا أوضحنا للحكومة التركية رغبتنا في ابتعادها عن التشغيل الكامل لنظام اس-400".

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