بومبيو: تقارير اختبار تركيا لمنظومة الدفاع الجوي "إس-400" تثير القلق

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن التقارير بشأن اختبار تركيا لطائرات إف -16 المسلحة جنبا إلى جنب مع منظومة الدفاع الجوي "إس-400" تثير القلق.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن بومبيو قوله للصحفيين إن "الولايات المتحدة أعربت عن موقفها من استخدام تركيا لمنظومة إس-400".

وكان مسئول بوزارة الدفاع التركية قد قال إن طائرات عسكرية سوف تستخدم في العاصمة أنقرة يومي الاثنين والثلاثاء خلال اختبار معدات الكشف الراداري لمنظومة "إس-400" .

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن تركيا لن تكون قادرة على الاستمرار في تصنيع مكونات طائرات إف -35 أو شراء تلك الطائرات إذا استمرت في نشر منظومة "إس-400" .

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ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو لبلومبرج اليوم الثلاثاء إن بلاده كانت واضحة طوال الوقت بشأن اعتزامها نشر النظام الصاروخي الروسي الذي حصلت عليه مؤخرا.

وتساءل أوغلو " هل يمكن لأي أحد أن يشتري منظومة دفاع جوي لتركها داخل صناديقها"، مضيفا "إننا لم نتعهد لأحد بأننا لن ننشر أو نستخدم منظومات "إس-400" .

وتابع "العرض التركي بشأن تشكيل لجنة مشتركة مع الولايات المتحدة للتحقيق في المخاوف الأمريكية بشأن الصواريخ الروسية مازال قائما".

وأضاف "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في ادعاءاتها، يجب أن توافق على تشكيل اللجنة".