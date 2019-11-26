مصادر: استقالة عمرو كمال رئيس البنك العقاري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قالت مصادر مسؤولة في البنك العقاري المصري، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك تقدم باستقالته من منصبه للبنك المركزي، "لأسباب صحية".
وأضافت المصادر أن خطاب استقالة عمرو كمال جاء فيها اعتذاره عن استكمال فترة رئاسته بالبنك التي ستنتهي خلال 7 أشهر قادمة بسبب ظروف صحية طارئة تجبره على الراحة.
وقال مصدر مسؤول في البنك، إن مدحت قمر نائب رئيس البنك سيقوم بتولي منصب القائم بأعمال البنك، لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي في سبتمبر المقبل.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدر في سبتمبر 2017 قرارًا بتعيين عمرو كمال، رئيسا للبنك العقاري المصري العربي، لمدة 3 سنوات، خلفا لعبدالمجيد محي الدين، بناءً على ترشيح من محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ضمن حركة تغييرات مجالس إدارات البنوك العامة.
ونجح عمرو كمال في تحقيق زيادة في الائتمان بالبنك بنسبة وصلت إلى 50% وإجراء تسويات متعثرة بقيمة 2.5 مليار جنيه من محفظة كانت تقترب من 6 مليارات جنيه.
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