رئيس الأركان الكويتي يبحث مع قائد عسكري إيطالي التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - ( د ب أ )
بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر مع قائد قيادة القوات الإيطالية الخاصة لواء طيار نيكولا لانزا والوفد المرافق التعاون المشترك وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الفريق الخضر أكد خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.
وأشارت إلى أن اللقاء بين الطرفين تطرق إلى مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت أن الفريق الخضر بحث في وقت لاحق اليوم مع الملحق العسكري لجمهورية الصين الشعبية لدى البلاد العميد زانق جيالامور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما وصل إلى الكويت مساء اليوم الثلاثاء رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة الأمريكية الفريق أول مارك أ. ميلي والوفد المرافق له في زيارة رسمية للكويت .
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