مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 في سلسة تفجيرات متعاقبة ببغداد

قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون في سلسلة انفجارات ضربت العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء. ونقلت للوكالة الوطنية العراقية للانباء " نينا " عن مصدر أمنى قوله إن انفجارين وقعا في منطقة الشعب بواسطة دراجة نارية مفخخة مركونة عند أحد اسواقها.

وأضاف المصدر أن الانفجار الثاني عبارة عن عبوة ناسفة وضعت بالقرب من أحد الأسواق الشعبية في منطقة البلديات؛ كما انفجرت دراجة نارية مفخخة عند احدى الحسينيات في منطقة شهداء البياع . مصدر أمنى قوله إن انفجارين وقعا في منطقة الشعب بواسطة دراجة نارية مفخخة مركونة عند أحد اسواقها.وأضاف المصدر أن الانفجار الثاني عبارة عن عبوة ناسفة وضعت بالقرب من أحد الأسواق الشعبية في منطقة البلديات؛ كما انفجرت دراجة نارية مفخخة عند احدى الحسينيات في منطقة شهداء البياع .

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