الأوروبي يؤكد استعداده لدعم الاستراتيجية الأمنية في موريتانيا

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى موريتانيا جياكومو ديرازو، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الاستراتيجية الأمنية في موريتانيا بكل الوسائل والإمكانات الضرورية لمتطلباتها الأمنية.
وأشاد الدبلوماسي الأوروبي -عقب لقائه مع وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق وفقا لما أوردته الإذاعة الموريتانية اليوم الثلاثاء - بالاستراتيجية الأمنية الموريتانية والدور الريادي الذيتلعبه موريتانيا في محيطها الإقليمي، خاصة في إطار مجموعة دول الخمس بالساحل.
وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أهمية علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والاتحاد خاصة في مجالات الأمن وضبط الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.
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