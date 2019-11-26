مقتل مواطن أمريكي في هجوم إرهابي بكابول

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء مقتل مواطن أمريكي في هجوم إرهابي وقع بالعاصمة الأفغانية كابول أول أمس الأحد.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية التي أوردت النبأ أن انفجارا، كان قد استهدف أول أمس /الأحد/

مركبة تابعة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، قد نجم عن إلقاء قنبلة يدوية داخل هذه المركبة.يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان قد أدانت بأشد العبارات - في بيان - قتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين بجروح جرّاء الهجوم الذي استهدف مركبة تحمل شعار الأمم المتحدة، وقدمت البعثة خالص التعازي لأسرة الفقيد.وأشارت البعثة إلى أنها لن تفصح عن هوية الضحية ولكنه من العاملين الدوليين، إلا أنها أفادت بأن الجريحين أحدهما أفغاني الجنسية والآخر أجنبي.