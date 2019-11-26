إلغاء قرار إغلاق البيت الأبيض بعد انتهاك المجال الجوي لواشنطن

أفادت تقارير إخبارية بأنه تم رفع الإغلاق الأمني عن البيت الأبيض، بعد فرضه في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في أعقاب انتهاك المجال الجوي فوق العاصمة الأميركية واشنطن.

وكان المجال الجوي فوق واشنطن قد تعرض للانتهاك، مما تسبب في إغلاق البيت الأبيض أمنياً في الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وفقا لقناة "إن بي سي" الأميركية.

وأضافت القناة أن قيادة القوات الشمالية الأميركية أمرت المقاتلات بالتعامل مع الخطر الأمني فوق واشنطن، وأن المقاتلات انطلقت للرد على انتهاك المجال الجوي.

وفي وقت سابق اليوم، تناقلت وسائل إعلام أنباء تشير إلى انتهاك المجال الجوي فوق العاصمة الأميركية واشنطن وإطلاق مقاتلات في الجو، مؤكدة إغلاق البيت الأبيض في الحال.

ووفقا للأنباء التي نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية، استناداً إلى مسؤولين وشبكة تلفزيون، أكدت أنه إثر انتهاك المجال الجوي الأميركي فوق العاصمة واشنطن، خرجت المقاتلات الأميركية إلى الأجواء، وتم إغلاق البيت الأبيض.