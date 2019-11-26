اخبار العالم

إلغاء قرار إغلاق البيت الأبيض بعد انتهاك المجال الجوي لواشنطن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت تقارير إخبارية بأنه تم رفع الإغلاق الأمني عن البيت الأبيض، بعد فرضه في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في أعقاب انتهاك المجال الجوي فوق العاصمة الأميركية واشنطن.

وكان المجال الجوي فوق واشنطن قد تعرض للانتهاك، مما تسبب في إغلاق البيت الأبيض أمنياً في الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وفقا لقناة "إن بي سي" الأميركية.

وأضافت القناة أن قيادة القوات الشمالية الأميركية أمرت المقاتلات بالتعامل مع الخطر الأمني فوق واشنطن، وأن المقاتلات انطلقت للرد على انتهاك المجال الجوي.

وفي وقت سابق اليوم، تناقلت وسائل إعلام أنباء تشير إلى انتهاك المجال الجوي فوق العاصمة الأميركية واشنطن وإطلاق مقاتلات في الجو، مؤكدة إغلاق البيت الأبيض في الحال.

ووفقا للأنباء التي نقلتها وكالة "رويترز" الإخبارية، استناداً إلى مسؤولين وشبكة تلفزيون، أكدت أنه إثر انتهاك المجال الجوي الأميركي فوق العاصمة واشنطن، خرجت المقاتلات الأميركية إلى الأجواء، وتم إغلاق البيت الأبيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء قرار إغلاق البيت الأبيض بعد انتهاك المجال الجوي لواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا