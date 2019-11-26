"طائرة مجهولة" تتسبب في إغلاق البيت الأبيض وانطلاق مقاتلات بسماء واشنطن
يمن شباب نت - متابعات
الثلاثاء, 26 نوفمبر, 2019 - 08:34 مساءً
أفاد مسؤولون وشبكة تلفزيون بأنباء عن انتهاك المجال الجوي فوق واشنطن وانطلاق مقاتلات وإغلاق البيت الأبيض.
وبحسب شبكة «إن بي سي» فقد تم وضع البيت الأبيض، الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قيد الإغلاق، حيث تم إرسال طائرات مقاتلة في واشنطن عقب انتهاك المجال الجوي، حسبما قال مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون للشبكة.
كما ذكرت شبكة «إن بي سي» أن حالة تأهب أمني رُفعت في مبنى الكابيتول.
ولم ترد شرطة العاصمة الأمريكية والمخابرات الأمريكية على الفور على طلبات بالتعليق. ولم يقدم البيت الأبيض تعليقاً حتى الآن.
وبعد دقائق من قرار إغلاق البيت الأبيض، قالت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية إنه تقرر إلغاء قرار إغلاق البيت الأبيض.
وقال مسؤولون أمريكيون إنه لا يعتقد أن الطائرة التي أدت إلى إغلاق البيت الأبيض بعد انتهاك المجال الجوي مُعادية.
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