الكويت تنفي سحب ترشيح وزير المالية السابق لمجلس التعاون الخليجي

نفت وزارة الخارجية الكويتية، سحب ترشيح وزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

إن عدداً من الدول عبرت عن موافقتها المبدئية.

وأضاف، أن الدول الشقيقة ستبحث ترشيح الحجرف خلال الاجتماع الوزاري القادم تمهيداً لرفعه لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

كانت وسائل إعلام ومواقع إخبارية نقلت عن مصادر مختلفة رغبة الكويت في سحب ترشيح الحجرف واستبداله باسم آخر.

كان الجارالله قد أعلن في الخامس من الشهر الجاري، أن الكويت رشحت الحجرف لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وأخطرت الأمانة العامة والدول بهذا الترشيح.