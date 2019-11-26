17 قتيل في تفجير سيارة مفخخة قرب مدينة رأس العين السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، وقوع 17 قتيلا في تفجير سيارة مفخخة قرب مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ووقعت مرارا تفجيرات بسيارات ملغومة في مناطق مدنية مزدحمة في بلدات أغلب سكانها من العرب قرب الحدود مع تركيا التي تخضع لسيطرة قوات مدعومة من تركيا.



وتقول القوات التي يقودها الأكراد: "إن مقاتليها يخوضون حرب عصابات مع القوات التركية لكنها تنفي استهداف مدنيين".

وكانت تل أبيض إحدى مدينتين شهدتا أعنف معارك عندما شنت أنقرة عملية عسكرية عبر الحدود في التاسع من أكتوبر الماضي لاستهداف وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال شرق سوريا.