كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب بين "أردوغان" ونجله يكشف تخطيطه للانتقام من جماعة "جولن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير يستعرض تفاصيل تسريب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونجله، يكشف تخطيطه للانتقام من جماعة فتح الله جولن بعد كشف وقائع الفساد الكبرى.

وقال نجل "أردوغان": "نحن وسرحات -شقيق بيرات البيرق- وبيرات –وزير المالية الحالي- جلسنا واتفقنا على أنهم لابد أن يدفعوا ثمن نوايانا الحسنة ولابد أن نفعل شيئًا، فلابد لجماعة فتح الله جولن أن يعرفوا حدودهم وينتهي هذا الأمر ولابد أن يجرى فعل شيء يصل لزعيمها".

ورد "أردوغان"، هناك بعض الإجراءات التي ستتخذ اليوم بالفعل وسيصل الأمر لذروته، لكن لابد لعائلة سرحات من أن تقدم دعمًا كبيرًا لوسائل الإعلام مع الأصدقاء الآخرين، ليجيبه نجله: "سترى المانشتات، فجريدة "تقويم" أصدرت مانشيت "لوبي الداعية"، وجريدة "صباح" أصدرت مانشيت "قدمنا ملفات بدلًا من شريط التسجيل"، وجميعهم جاهزون الآن هم ينتظرون تعليماتك، وسيبدأون في الضرب على الفور، كما أنهم يريدون الحصول على بعض المعلومات من المخابرات، وإن شاء الله سيختلف الوضع.

وعقب "أردوغان"،: "هم يصلون للمواد التي يريدونها أسرع منا"، ليرد نجله: "لا، هم يحصلون على ما يريدونه بالإمكانات الصحفية لكنهم يريدون أن تعمل المخابرات بشكل أكبر"، فأجابه "أردوغان": "سنرى..سنرى".

