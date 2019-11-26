كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: خطأ طيار وراء تحطم طائرة فلاي دبي في روسيا عام 2016 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى خطأ الطيار والارتباك المحتمل للطاقم خلال الطقس السيئ إلى تحطم طائرة الركاب "فلاي دبي" في روسيا عام 2016، وفقًا لتقرير نشرته لجنة الطيران الروسية المشتركة بين الولايات اليوم الثلاثاء.

وهبطت طائرة بوينج 737-800 من دبي، التي تديرها شركة الطيران فلاي دبي التي تتخذ من دبي مقرًا لها، في الساعات الأولى من يوم 19 مارس 2016، في مطار روستوف أون دون جنوب روسيا في محاولتها الثانية للهبوط، وتوفي جميع الأشخاص ال"62" على متن الطائرة.

وقال التقرير "وقع الحادث الجوي القاتل... أثناء التمرين الثاني بسبب التكوين غير الصحيح للطائرة وتجريب الطاقم (و) الفقدان اللاحق للوعي للقائد الطيار في الليل".

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وقال ان سوء الاحوال الجوية والاضطرابات المحلية الخطيرة، تعتبر هي أيضا من عوامل، وأضاف التقرير، أن هذا أسفر عن فقدان السيطرة على الطائرة وتأثيرها على الأرض"، وقال التحقيق ان طائرة بوينج 737 كانت تحت سيطرة قائد الكائرة وقت تحطم الطائرة.

ومعالجة أحد أكثر المخاوف التي تم الإعلان عنها بعد الحادث، قال التقرير إن الطيارين كان لديهم ما يكفي من الراحة قبل الرحلة، لكن التعب "التشغيلي" المحتمل للطاقم مع تقدم الرحلة ربما كان عاملًا مساهمًا.

وكان الحادث يتعلق بطائرة بوينج 737-800، السلف لطائرة بوينج 737 ماكس، والتي لا تزال قائمة على الأرض بعد تحطمها القاتل في الأشهر الـ 13 الماضية.