طنجة..النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم في الاعتداء على سائحة ألمانية بالسلاح الأبيض

طالبت النيابة العامة بالغرفة الجنائية في استئنافية طنجة، اليوم الثلاثاء، بعقوبة الإعدام أو المؤبد، في حق “م.ب” المتابع بتهمة محاولة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، في حق سائحة ألمانية في شهر يونيو الماضي، خلال مزاولتها لرياضة المشي بالقرب من المركب الرياضي ابن بطوطة.

وقال المتهم خلال الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة، إنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ مدة.

وطالب محامي المتهم من المحكمة، مراعات الظروف الاجتماعية لموكله، وتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر يونيو الماضي عندما نفذ “م.ب” اعتداءا جسدي على سائحة ألمانية باستعمال سكين، بالقرب من المركب الرياضي ابن بطوطة.

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وكان بلاغ لولاية الأمن بطنجة قد كشف، في 15 من شهر يونيو الماضي، أن المتورط في الاعتداء على السائحة الألمانية، بطنجة، يشتبه في كونه على معرفة مسبقة مع الضحية.

وكشف البلاغ ذاته، أن المشتبه فيه كان يمكث رفقة أحد معارفه معها في شقة واحدة لمدة ناهزت شهرا تقريبا، قبل أن يدخل معها في عراك بالشارع العام، ويحاول تجريدها من حقيبتها اليدوية.

وأبرز البلاغ ذاته، أن العناصر الأمنية تواصل الأبحاث والتحريات المكثفة لتوقيف المشتبه فيه المتورط في هذه القضية، والكشف عن خلفيات ودوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

و كشف شاهد عيان لـ “اليوم 24” أن المعتدي طعن السائحة في مناطق متفرقة من جسدها، وحاول تجريدها من حقيبتها اليدوية، وهو الأمر الذي سبب لها جروحا غائرة، على مستوى عنقها، غير أنها استطاعت تقديم إسعافات أولية لنفسها قبل أن يأتي عناصر الأولية، حيث تم نقلها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.