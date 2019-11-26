حكيمي عن حياته في إسبانيا: الشرطة كانت توقفني لأنني أركب سيارة فارهة لاعتقادها أنني سرقتها

تطرق الدولي المغربي أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد الإسباني إلى بروسيا دورتموند الألماني، إلى تفاصيل طفولته في إسبانيا، وذلك في حوار أمس الاثنين، مع صحيفة “إلموندو” الإسبانية.

وقال حكيمي إنه كان يشعر في بعض الأحيان بنوع من العنصرية، باعتباره ينحدر من أبوين هاجرا إلى الديار الإسبانية.

وتابع اللاعب المغربي في السياق ذاته: “كنت أغادر ملعب “سانتياغو بيرنابيو” رفقة أصدقائي، في سيارة فارهة لتناول العشاء، ويعتقد عناصر الشرطة أنني سرقت السيارة، فيقومون بتوقيفي”.

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وأشار حكيمي أنه كان يرافق والده أحيانا إلى السوق بالرغم من رفضه ذلك، حيث كان يشتغل بائعا متجولا.

وعن أول كرة اقتناها في طفولته، قال صاحب 20 عاما: “كانت من النوع الصلب لـ”ميكاسا”، وكنا نلعب بها في الحي المتواجد بإحدى ضواحي مدريد”.

أما عن أهدافه هذه السنة، أكد حكيمي أنه يرغب في التتويج بالدوري الألماني “بوندسليغا” رفقة بروسيا دورتموند، فضلا عن بلوغه أدوار متقدمة في دوري أبطال أوربا، دون أن يغفل رغبته في الفوز بلقب مع المنتخب الوطني.