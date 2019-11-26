تقرير إسباني يكشف عن اللاعب الأقرب للتتويج بالكرة الذهبية

أزاح تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، النقاب عن اللاعب الأقرب للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، يُعد الأقرب للفوز بالجائزة.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن هناك مؤشرات تؤكد نيل ميسي الجائزة، على رأسها تصويت الصحافيين الذي تم إغلاقه في 9 من شهر نونبر الجاري.

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وتابعت “موندو ديبورتيفو”، أن نجم برشلونة وبالرغم من عدم فوزه بألقاب كبيرة الموسم الماضي، كدوري أبطال أوربا مع فريقه، وكوبا أمريكا مع الأرجنتين، إلا أنه قدم مباريات لا تنسى، فضلا عن نيله لقب الهداف لدوري الأبطال، وهو ما يرشحه لحصد الكرة الذهبية.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب الأقرب لمنافسة ميسي على الجائزة هو الهولندي فان ديك، مدافع لبفربول الإنجليزي، بعدما فاز بدوري الأبطال مع “الريدز”. وأدائه الدفاعي المميز، مضيفة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبقى بعيدا نسبيا عن الفوز بالجائزة.

يذكر أن جائزة الكرة الذهبية، سيتم الإعلان عن الفائز بها، الاثنين القادم، بالعاصمة الفرنسية باريس.