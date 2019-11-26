متهم بمحاولة قتل إمام مسجد في طنجة: ضربته بسيف علي ابن أبي طالب!

طالب ممثل النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، في غرفة الجنايات في استئنافية طنجة، خلال جلسة محاكمة شخص متهم بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لإمام مسجد في حي بنكيران، في أبريل الماضي، بالسجن المؤبد، نظرا إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه.

واعترف المتهم “م.ح”، البالغ من العمر 30 سنة، بالتهم المنسوبة إليه أمام المحكمة، مضيفا أنه وجه 3 طعنات متتالية لإمام المسجد بسيف “علي ابن أبي طالب”.

وأرجع المتهم ذاته سبب ارتكابه لجريمته إلى نظرات إمام المسجد إليه، مردفا أمام هيأة المحكمة أنه “كان يريد إطلاق شيطانه علي”.

واسترسل المتهم نفسه أنه “صحابي أرسله رسول الله لنصرة الحق ومحاربة الشياطين”.

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وقال دفاع المتهم إن موكله يعاني اضطرابات نفسية، معززا ذلك بوثائق، ومطالبا النيابة العامة بإعادة تكييف النازلة من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى محاولة القتل العمد.

وطالب ممثل النيابة العامة بالسجن المؤبد للمتهم نظرا إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه.

وتعود فصول هذه القضية إلى، 29 من شهر أبريل الماضي، عندما تعرض إمام مسجد في حي ابن كيران إلى هجوم بواسطة سيف كبير من قبل أحد المصلين خلال أداء صلاة الفجر.

وكان شهود عيان قد أكدوا، في تصريح سابق لـ”اليوم24″ أن شخصا مجهولا باغت الإمام داخل المسجد، وطعنه بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الوجه، خلال إمامته بالمصلين في صلاة الفجر، قبل أن يتدخل أحدهم لشل حركته، والاتصال بالعناصر الأمنية المختصة.