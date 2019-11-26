انتخابات بالطيبة وباقة وجت: مراكز الاقتراع تشهد حركة نشطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشهد صناديق الاقتراع، في مدينتي الطيبة وباقة الغربية، وقرية جت في الساعات الأخيرة، حركة نشطة، مساء اليوم، الثلاثاء، إذ يتوافد المئات من المواطنين في البلدات الثلاث، للإدلاء بأصواتهم، لاختيار سلطاتهم المحلية.

وصلت نسبة التصويت حتى الساعة الـ19:00: 54.5% من أصحاب حق الاقتراع في باقة الغربية، 69% في جت و62.1% في الطيبة، بحسب المعطيات الرسمية التي الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية.

ووفق المعطيات التي أوردتها وزارة الداخلية حتى الساعة الـ16:00، وصلت نسبة التصويت في مدينة الطيبة إلى 53%، بينما في لم تتجاوز في باقة الغربية حاجز الـ42%، في حين وصلت في قرية جت إلى 53%.

ولفتت مصادر غير رسمية إلى ارتفاع بنسبة التصويت، حيث وصلت في باقة الغربية حتى الساعة الـ18:00 إلى 49.82%، فيما وصلت في جت إلى 58%.

وشهدت ساعات الصباح إقبالا ضعيفا على المشاركة في العملية النتخابية، لانشغال الناس في دوامهم، وخلافا لانتخابات الكنيست، الذي يعتبر يوم عطلة رسمية، ينتظم العمل في انتخابات السلطات المحلية كالمعتاد

وتشير التوقعات إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات سترتفع مع ساعات المساء الأولى حتى موعد إغلاق الصناديق.

ولم يتم تسجيل أي أحداث استثنائية في كل من الطيبة وباقة الغربية وجت، إذ تسير العملية الانتخابية حتى الآن بصورة سلسة دون عوائق.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن انتظام الدراسة خلال سير عملية الاقتراع، لكنها خولت مديرة اللواء في هذه المنطقة صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تقصير اليوم الدراسي والدوام المدرسي في حال عدم إمكانية الفصل بين أصحاب حق الاقتراع والطلاب في المدارس التي تتواجد فيها صناديق الاقتراع.

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وعلى الرغم من قرار الوزارة بانتظام الدراسة، كان رئيس بلدية باقة الغربية ورئيس بلدية الطيبة ورئيس مجلس محلي جث، أن المؤسسات التعليمية ستكون مُغلقة خلال عمليات الاقتراع.

ويتواجد المئات من أفراد الشرطة ورجال الحراسة والأمن بالبلدات المذكورة، إذ قاموا بالانتشار قبالة مقرات اللجان وصناديق الاقتراع، ومباني السلطات المحلية التي تتخذها لجان الانتخابات مقرات لها، بحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وستكون صناديق الاقتراع متاحة للناخبين حتى الساعة العاشرة بالمساء، حيث ستغلق ويعلن عن انتهاء التصويت، فيما سيسمح فقط من توقف في الطوابير قبالة الصندوق ممارسة حقه والتصويت حتى وإن انتهى الموعد الأصلي الذي حددته وزارة الداخلية.

في باقة الغربية، يتنافس 8 مرشحين على رئاسة البلدية، وهم: رائد دقة، هاني عثامنة، حسام أبو مخ، بهاء مواسي، معاذ بيادسة، عبد اللطيف مصاروة، حلمي كتانة وجلال أبو حسين، فيما تتنافس 13 قائمة عضوية على المقاعد الـ15 في المجلس البلدي.

وتتنافس قوائم الرئاسة والعضوية على نيل ثقة 19,822 أصحاب حق اقتراع ستتوزع على 30 صندوق اقتراع في 11 مؤسسة ومدرسة بالمدينة، وبسبب استحالة حسم انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى كون المرشح بحاجة إلى 7 آلاف صوت للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى، فيما سيكون المرشح الذي سيتأهل للجولة الثانية والتي تتجه إليها الأنظار بحاجة إلى الحصول على ثقة 3,500 ناخب.

وفي جت المثلث، تتجه الأنظار إلى حسم الصندوق لانتخابات رئاسة وعضوية المجلس المحلي من الجولة الأولى لتحديد معالم الإدارة الجديدة،حيث انحسر التنافس بين الرئيسين الحالي والسابق، فيما اكتفت 9 قوائم عضوية بخوض التنافس على 11 مقعدا، إذ تحاول القوائم نيل ثقة 8,465 صاحب حق اقتراع، سيتم توزيعها على 13 صندوق اقتراع ووضعها في 6 مقرات انتخابية بالمدارس المختلفة بالقرية، يشرف عليها مأمور الانتخابات، مارك فاين.

في الطيبة، فسيتنافس على رئاسة البلدية بحسب القوائم التي قدمت لمأمور الانتخابات نشأت كيوف، 3 مرشحين للرئاسة، وهم رئيس البلدية، المحامي شعاع منصور، الذي يترشح لدورة ثانية ضمن تحالف قوائم "الطيبة أولا"، وكذلك مرشح الحركة الإسلامية سعد عمشة جابر، ومرشح تحالف "الطيبة للجميع"، محمد حاج يحيى. فيما تتنافس 12 قائمة انتخابية على مقاعد المجلس البلدي وعددها 15. ويبلغ عدد أصحاب الاقتراع في انتخابات بلدية الطيبة يبلغ 29,633 موزعين على 45 صندوق اقتراع في المدارس والمؤسسات العامة بالمدينة.