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عاجل.. اندلاع حرب بصنعاء وتأهب كبير

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

اندلعت حرب بين أفراد إحدى القبائل، اليوم الثلاثاء،  في منطقة خولان التابعة إداريا لمحافظة صنعاء.

 

وأضافت مصادر محلية،  بأن حربا قبلية اندلعت مساء اليوم بين أفراد قبيلة آل عنبل الواقعة في منطقة خولان والتابعة لمحافظة صنعاء.

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ووفق إحصائية أولية نتج عن الاشتباكات إصابة ناصر على مسعد وماجد أحمد مصلح من الطرفين.

 

وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بالتزامن على حشد المقاتلين التابعين للقبيلتين مع استمرار التوتر وتأهب كبير بين الطرفين.

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