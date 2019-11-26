شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار أمني في البيت الأبيض والكونجرس بعد اختراق طائرة مجهولة للمجال الجوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء، حالة التأهب في البيت الأبيض ومبنى الكونجرس الأمريكي بعد انتهاك طائرة للمجال الجوي، قبل أن يتم رفع الإغلاق الأمني في وقت لاحق.

وذكر مصدر في شرطة العاصمة أن هناك “طائرة غير مصرح بها” بالقرب من واشنطن، وقد اخترقت المجال الجوي، وأضافت شرطة مبنى مجلسي النواب والشيوخ عبر تويتر أنه “تم رصد طائرة من الممكن أن تشكل خطرا، لذا تم إغلاق مبنى الكابيتول”.

وقال مصدر في جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات: إن نوع الطائرة غير معروف.