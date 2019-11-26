شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تحذر: البنية التحتية العالمية للإنترنت عرضة لأية هجمات والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت المستشارة الألمانية أن نتائج ذلك ستكون أيضا تكثيف مراقبة المواطنين وحدوث فلترة حكومية وزيادة الرقابة على المعلومات، وحذرت من أنه من الممكن أيضا أن يتم إغلاق الإنترنت وشبكات الهاتف الجوال من أجل إعاقة تواصل المواطنين.
وناشدت المستشارة الألمانية المسؤولين في المنتدى حماية جوهر الإنترنت باعتباره منفعة عامة عالمية، وأكدت أنه لابد من اتخاذ إجراءات عبر حدود الأمم، من أجل الحفاظ على إنترنت لامركزي يتجاوز الحدود.
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