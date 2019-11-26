شكرا لقرائتكم خبر عن حريق غابات سانتا باربره بكاليفورنيا والأهالى يغادرون المنازل والان نبدء بالتفاصيل

قالت سلطات مدينة "سانتا باربره" بولاية كاليفورنيا الأمريكية: إن حريقا أتى على الأخضر واليابس في التلال المطلة على المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مما اضطر السكان لمغادرة منازلهم.

وأعلنت سلطات مقاطعة سانتا باربره حالة طوارئ محلية مساء أمس بعد نشوب حريق في غابة لوس بادريس الوطنية .

وذكرت المقاطعة في بيان أن النيران انتشرت بسرعة وغطت حوالي ثلاثة آلاف فدان بحلول المساء ولم يتم احتواؤها حتى الآن، مشيرة إلى أن الحريق الذي أُطلق عليه اسم ”حريق الكهف“ يتقدم ”صوب مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة في مدينتي سانتا باربره وجوليتا“.

وأشارت السلطات إلى أن رجال الإطفاء في مناطق مجاورة يهرعون إلى سانتا باربره لمساعدة الأجهزة المحلية في السيطرة على الحريق.