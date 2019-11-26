شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يصد هجوماً للميليشيا بالحديدة ويكبيدها قتلى وجرحى والان نبدء بالتفاصيل

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم هجوماً جديداً لميليشيا الحوثي الإرهابية - المدعومة من إيران - جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد موقع //سبتمبر نت// الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش اليمني رصدت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول التقدم باتجاه مواقع محررة شمالي غرب مديرية حيس، وأحطبت قوات الجيش اليمني محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار الموقع إلى أن ميليشيا الحوثي المتمردة تواصل انتهاكاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف مواقع الجيش الوطني، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش اليمني بالهدنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.