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رفع الإغلاق الأمني عن البيت الأبيض

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أفادت تقارير إخبارية بأنه تم رفع الإغلاق الأمني عن البيت الأبيض بعد فرضه في وقت سابق اليوم الثلاثاء في أعقاب انتهاك المجال الجوي فوق العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكان المجال الجوي فوق واشنطن قد تعرض للانتهاك، مما تسبب في إغلاق البيت الأبيض أمنيا في الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وفقا لقناة (إن بي سي) الأمريكية.

وأضافت القناة أن قيادة القوات الشمالية الأمريكية أمرت المقاتلات بالتعامل مع الخطر الأمني فوق واشنطن، وأن المقاتلات انطلقت للرد على انتهاك المجال الجوي.

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