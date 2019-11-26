قرر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الثلاثاء، تعطيل الدوام في المحافظة ليوم غد وبعده. وقال الدخيلي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي الاربعاء والخميس حفاظا على السلم الاهلي". واعلنت محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد وبعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.