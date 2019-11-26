انطلاق كأس الخليج الـ24 في قطر

وشهدت الافتتاحية فقرات متنوعة تضمنتها اغاني البطولة وتم استعراض عدد من اللقطات في البطولات السابقة.

وتقام مباراة الافتتاح بين المنتخب الوطني ونظيره القطري على استاد خليفة الدولي، بعد قليل.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، تم تقسيمها الى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الاولى منتخبات قطر والعراق والامارات واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان والسعودية والكويت والبحرين.



وتقام البطولة للفترة من يوم 26 من الشهر الحالي وحتى 8 كانون الأول المقبل.