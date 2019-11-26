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انطلاق كأس الخليج الـ24 في قطر

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2019-11-26 | 17:22

انطلاق كأس الخليج الـ24 في قطر

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انطلقت بطولة كأس الخليج "خليجي 24" في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 8 منتخبات.
وشهدت الافتتاحية فقرات متنوعة تضمنتها اغاني البطولة وتم استعراض عدد من اللقطات في البطولات السابقة.

وتقام مباراة الافتتاح بين المنتخب الوطني ونظيره القطري على استاد خليفة الدولي، بعد قليل.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، تم تقسيمها الى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الاولى منتخبات قطر والعراق والامارات واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان والسعودية والكويت والبحرين.


وتقام البطولة للفترة من يوم 26 من الشهر الحالي وحتى 8 كانون الأول المقبل.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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