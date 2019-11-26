رحب القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) محمد علي الحوثي بإعلان التحالف العربي بقيادة السعودية إطلاق سراح 200 أسير حوثي لديه، داعيا التحالف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين.
كما دعا الحوثي إلى "ترتيب استقبال جماهيري" لهؤلاء الأشخاص المفرج عنهم عند وصولهم إلى الوطن، حسب تغريدة نشرها الحوثي في "تويتر" اليوم الثلاثاء.
وسبق أن أعلن التحالف اليوم على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، عن إطلاقه مبادرة جديدة تهدف إلى حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يرحبون بإطلاق السعودية سراح 200 أسير حوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.