الحوثيون يرحبون بإطلاق السعودية سراح 200 أسير حوثي

كما دعا الحوثي إلى "ترتيب استقبال جماهيري" لهؤلاء الأشخاص المفرج عنهم عند وصولهم إلى الوطن، حسب تغريدة نشرها الحوثي في "تويتر" اليوم الثلاثاء.

وسبق أن أعلن التحالف اليوم على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، عن إطلاقه مبادرة جديدة تهدف إلى حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى.

