ماذا فعل الثلاثي الغائب عن اسود الرافدين مع انديتهم؟

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2019-11-26 | 17:02
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تغيب اللاعبون بشار رسن وهمام طارق وريبين سولاقا عن قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" المقرر انطلاقها بعد قليل، بسبب رفض تفريغهم من قبل انديتهم.
وفيما يلي موقف الثلاثي الغائب عن اسود الرافدين:
بشار رسن
واستطاع بيرسبوليس تحقيق الفوز في المباراة بنتيجة 1-0، فالهدف جاء عن طريق اللاعب مهدي ترابي في الدقيقة 54.
همام طارق
لعب همام طارق اساسياً في مباراة فريقه الاسماعيلي المصري امام الجزيرة الاماراتي والتي انتهت بفوز الفريق المصري 2-0 في اياب دور الـ16 من الطبولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس"، قبل قليل.
ونجح طارق في المساهمة بفوز وتاهل الاسماعيلي، بعدما سجل الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 86 ليتأهل الاسماعيلي الى الدور ربع النهائي من البطولة بعدما تغلب ذهاباً بنتيجة 2-0.
ريبين سولاقا
لعب ريبين سولاقا اساسياً مع فريقه رادنيتشكي نيش الصربي، امس الاول، بعدما خسر امام النجم الاحمر بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الـ17 من الدوري الصربي.
وسيخوض سولاقا مباراة اخرى امام يافور إيفانييستا في الدوري الصربي يوم السبت المقبل.
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