إن كنت تعاني من الاكتئاب تناول هذا الطعام

توصل باحثون إلى أنه يمكن تخفيف أعراض الاكتئاب باستخدام "الفطر".
وأوضح الباحثون أن تأثير المركب يظهر خلال بضع ساعات، في حين أن مضادات الاكتئاب التقليدية تستغرق وقتا أطول بكثير لتعطي مفعولا لا يدوم طويلا، بحسب صحيفة "الغارديان".
وأشار مايسو إلى أن دراستهم وجدت أن 80% من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب، وتلقوا جرعة واحدة من مادة "السيلوسيبين"، أظهروا تحسن في المزاج بعد ستة أشهر.
ويحاول الباحثون الآن دراسة التغييرات الأساسية التي يحدثها الفطر في المخ، حتى يصبح في الإمكان تصميم أدوية تعالج الاكتئاب بشكل أفضل.
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