إن كنت تعاني من الاكتئاب تناول هذا الطعام

ووفقا لعلماء في كلية الطب بجامعة فيرجينيا كومنويلث، جرعة واحدة من "السيلوسيبين"، وهو مركب كميائي مهلوس يوجد في أكثر من 200 نوع من الفطر، له تأثير مضاد للاكتئاب سريع المفعول.

وأوضح الباحثون أن تأثير المركب يظهر خلال بضع ساعات، في حين أن مضادات الاكتئاب التقليدية تستغرق وقتا أطول بكثير لتعطي مفعولا لا يدوم طويلا، بحسب صحيفة "الغارديان".