2019-11-26 | 17:01 543 مشاهدة تبقى مظاهرات تشرين محفورة في ذاكرة العراقيين. ليست تظاهرات عابرة ولا مشاهد خيالية وقد كسرت طوق الأمنيات في مزاج الكتل السياسية. ينتظر المتظاهرون خطوات الى الأمام من قبل السياسيين لاتقاذ البلد. ويبقى الأكثر تعقيدا هو استعادة الثقة المفقودة بين الكتل السياسية في اطفاء هوس الضجيج الدائم والصراع المستمر بينها. الثقة السياسية لا تقل خطورة عن الثقة المفقودة بين السياسيين والمواطنين... لا سياسي يثق بسياسي. ولا كتلة تثق بكتلة... وكل ينتظر سقوط الاخر. شاهدوا الفيديوغراف المرفق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تظاهرات تشرين ليست عابرة... والمواقف السياسية تحتاج للتطبيق الفعلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.