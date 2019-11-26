إزالة دودة طولها 7 سنتيمترات من عين رجل!

قام أطباء بإزالة دودة يبلغ طولها 7 سمنتمترات من عين رجل هندي يبلغ من الرعمر 70 عاما، بعد أن اشتكى من شعور بالحكة والألم، في عملية استغرقت 25 دقيقة، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.
وتم إجراء العملية بتخدير موضعي، حيث تم إخراج الدودة وهي على قيد الحياة.
ويعتقد الأطباء أن الدودة وصلت إلى عين الرجل عن طريق الدم واستقرت في عينه نتيحة عضة كلب تعرض لها الرجل، وتحمل الكلاب والقطط عادة في لسانها طفيليات هذه الدودة.
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