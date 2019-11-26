إزالة دودة طولها 7 سنتيمترات من عين رجل!

ولم يستطع عدة أطباء قام المريض بزيارتهم تخليصه من معاناته، إلى أن قام طبيب بفحص مجهري لعينه حيث عثر على الدودة الطفيلية.

وتم إجراء العملية بتخدير موضعي، حيث تم إخراج الدودة وهي على قيد الحياة.

ويعتقد الأطباء أن الدودة وصلت إلى عين الرجل عن طريق الدم واستقرت في عينه نتيحة عضة كلب تعرض لها الرجل، وتحمل الكلاب والقطط عادة في لسانها طفيليات هذه الدودة.

