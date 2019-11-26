واشنطن تتعهد بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين الإيرانيين

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن النظام الإيراني عطل خدمات الإنترنت الأسبوع الماضي لمنع حقيقة قمعه للمتظاهرين من الظهور إلى العالم.



وتعهد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، بأن واشنطن ستواصل معاقبة المسؤولين الإيرانيين الذين يرتكبون انتهاكات ضد المتظاهرين السلميين.

ووفقًا لتقرير جديد صدر عن منظمة العفو الدولية، أمس الإثنين، فإن عدد ضحايا المظاهرات في إيران ارتفع إلى 143 قتيلًا على الأقل، 40 منهم في محافظة خوزستان (جنوبًا)، و34 في مقاطعة كرمانشاه (غربًا) و20 لمنطقة طهران.

وكشفت تقارير حقوقية أن حصيلة اعتقالات احتجاجات البنزين في إيران وصلت إلى 3000 شخص على الأقل في 12 محافظة.

وهزت إيران حركة احتجاجات منذ أسبوع، نتيجة ارتفاع أسعار البنزين لنسبة 300%، وانتشرت الاحتجاجات في أغلب المحافظات الإيرانية، وقوبلت التظاهرات بحملة قمعية من جانب النظام، تم خلالها قطع الإنترنت بالكامل عن البلاد.

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وبعد إعلان الحكومة، الخميس الماضي، عودة الإنترنت بشكل كامل إلى البلاد، كشف موقع متخصص في أمن الشبكات ومراقبة حرية الإنترنت عن أن ادعاءات طهران عارية من الصحة.





وقال موقع "نت بولكس"، المتخصص في تتبع حقوق المجتمعات المدنية الرقمية والأمن السيبراني، على "تويتر": إنه "بعد 136 ساعة (نحو 6 أيام) من انقطاع شبه كلي من خدمات الإنترنت في إيران، تستمر الخدمات عند مستوى 15%؜ فقط للاتصال بالعالم، المجتمع الإيراني يستحق اتصالا أفضل".

وعقب الادعاء الإيراني، فرضت واشنطن عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آزري جهرمي، على خلفية حجب طهران خدمة الإنترنت.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها: "العقوبات جاءت للضغط على إيران بعد أن أغلقت طهران الإنترنت، للمساعدة في خنق الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود".

وأضافت أن وزير الاتصالات الإيراني له دور كبير في حملة الرقابة التي تمارسها طهران إزاء المتظاهرين.

وأشار بيان الخزانة الأمريكية إلى أن جهرمي شن حملات منظمة ضد المعارضين منذ توليه المنصب في عام 2017.