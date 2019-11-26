فرنسا بعد مقتل 13 جنديا: لا تراجع عن مكافحة الإرهاب

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رويترزالثلاثاء 2019/11/26 07:47 م بتوقيت أبوظبي
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي - رويترز
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الثلاثاء، إن بلادها لن تتراجع عن مكافحة الإرهاب بعد مقتل 13 جنديا فرنسيا خلال مهمة قتالية في مالي.
وتابعت في مؤتمر صحفي: "نتلقى دعما قيما من حلفائنا الأوروبيين ونوحد الصفوف لحماية أوروبا من كارثة الإرهاب".
وأضافت: "نقف شامخين، متحدين، حاسمين.. هذا هو التضامن الذي يقوينا ويتيح لنا مواصلة القتال".
ولقي الجنود الفرنسيون حتفهم عندما هبوا عند حلول الليل لدعم قوات برية كانت تخوض قتالا ضد إرهابيين، وهذه هي أكبر خسارة في أرواح الجنود الفرنسيين في يوم واحد منذ مقتل 58 جنديا فرنسيا في بيروت قبل 36 عاما.
وبحسب الرئاسة الفرنسية؛ فإن "الجنود القتلى هم 6 ضباط و6 مساعدين وكابورال سقطوا خلال معركة صعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل".
وتنشر فرنسا نحو 4 آلاف جندي في دول الساحل الأفريقي في إطار عملية برخان لمكافحة الجماعات المسلحة.
وتشهد المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو مواجهات دامية بين جيوش هذه البلدان الـ3 من جهة والإرهابيين من جهة أخرى.
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