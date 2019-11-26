قبيلة "أزوية" تعلن دعم الجيش الليبي ضد التوغل التركي

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع - حسن طاهرالثلاثاء 2019/11/26 07:54 م بتوقيت أبوظبي
السنوسي الحليق الزوي رئيس المجلس الأعلى لقبائل أزوية
أعلن السنوسي الحليق الزوي، رئيس المجلس الأعلى لقبائل "أزوية" الليبية، دعم الجيش الليبي ضد الإرهاب والتوغل التركي في شمال أفريقيا.
وتعد قبيلة أزوية إحدى أكبر القبائل الليبية ولها انتشار كبير في مختلف أنحاء ليبيا من إجدابيا في الشرق الليبي إلى الكفرة في الجنوب الشرقي وفي كل المدن الأخرى.
وأوضح الزوي لـ"العين الإخبارية" أن الجيش الوطني هو صمام الأمان في كل أنحاء البلاد ضد التوغل التركي في شمال أفريقيا ومحاربة الإرهاب نيابة عن العالم في المنطقة.
وأضاف أن المليشيات والجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي ينفذون مخططا تركيا لضرب النسيج الاجتماعي الليبي ونهب خيرات وثروات البلاد، للاستثمار في الفوضى.
وشدد على أن شيوخ القبائل الليبية لديهم وعي كبير عن هذا المخطط الذي يهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي الليبي.
ونوه بأن هذا الموقف بالنسبة للقبائل الليبية ومن ضمنها قبيلة أزوية ثابت منذ انطلاق عملية الكرامة عام 2014 للقضاء على التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية.
وأكد أن القبائل العربية شاركت في دعم الجيش الليبي في معارك منطقة بنينا بمدينة بنغازي وصولا إلى مدينة درنه ومرورا بمدينة إجدابيا والهلال النفطي والمنطقة الجنوبية، والآن تشارك في "طوفان الكرامة" على مشارف العاصمة طرابلس.
واستطرد أن "قبيلة أزوية لها سجل تاريخي أثناء الغزو الإيطالي والعثماني إلى ليبيا، ولن تقف في صف المليشيات والجماعات الإرهابية مهما كان الثمن".
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