وكالة : خطأ طيار تسبب في تحطم طائرة لفلاي دبي في روسيا في 2016

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طائرة تابعة لشركة فلاي دبي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء نقلا عن تحقيق للجنة الطيران الدولية التي مقرها موسكو أن خطأ طيار أدى إلى تحطم طائرة لشركة فلاي دبي في روسيا في 2016 .

وتحطمت الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 وتديرها شركة فلاي دبي للطيران ومقرها دبي في الساعات الأولى من صباح يوم 19 مارس آذار عام 2016 في مطار روستوف أون دون في جنوب روسيا في ثاني محاولة لها للهبوط بعد إقلاعها من دبي مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 62 شخصا.