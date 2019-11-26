جهات أمنية حوثية تختطف النساء في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، عدن

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران ترتكب انتهاكات جسمية ضد المرأة ترقى إلى جرائم حرب.

وأشارت الكمال بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى ”أن ميليشيات الحوثي قامت بقتل واختطاف النساء في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وأنشأت جهات أمنية من النساء تحت اسم «الزينبيات» خاصة باختطاف وتعذيب النساء، وأن الحكومة حريصة على حماية المرأة من المخاطر التي تتعرض لها، والقضاء على كافة أشكال العنف ضدها».

واعترفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، بقصف لجنة الحكومة الشرعية في الحديدة والقوات اليمنية المشتركة والأحياء السكنية في التحيتا وحيس والجبلية بالحديدة، في مسعاها لإفشال جهود الأمم المتحدة، وصعدت من عملياتها في الحديدة في خرق واضح للهدنة الأممية.

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وأكد المتحدث الإعلامي باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش أن الميليشيات الحوثية تفرض قيودا على تحرك البعثة والموظفين في حدود السفينة الأممية «انتراكيك دريم ام في»، وأشار إلى أن الجهات المختصة في القوات المشتركة في الساحل الغربي، رصدت 3211 خرقا وانتهاكا حوثيا منذ تفعيل آلية التهدئة، وتعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة للفترة من 10 سبتمبر، وحتى 22 نوفمبر الحالي، من بينها انتهاكات لحقوق الإنسان والمواطنين المدنيين ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

واستحدثت الميليشيات الحوثية خلال الفترة نفسها 37 نفقا وخندقا في نقاط المراقبة وسط تغافل أممي فاضح، وفقا للمتحدث الإعلامي للقوات المشتركة.

من جهتها، جددت الحكومة اليمنية الشرعية مطالبتها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بممارسة المزيد من نقاط الضغط الكفيلة بإجبار ميليشيات الحوثي الانقلابية على السماح لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسى قبل وقوع الكارثة.

ووجهت وزارة الخارجية اليمنية، أمس الأول خطابا لأمين عام الأمم المتحدة، شددت فيه على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي بفعل استمرار الميليشيات في رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة.

الضحايا المدنيون في الحديدة:

21 قتيلا

42 جريحا

3 مساجد تم هدمها

9 منازل هدمت