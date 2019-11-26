تركيا تقمع مظاهرة نسائية تحتج على العنف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول

أطلقت الشرطة التركية في إسطنبول قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه متظاهرات خرجن احتجاجا على العنف الممارس ضد المرأة، وفقا لمقاطع فيديو وروايات شهود عيان.

وفرقت الشرطة المحتجات وقمعتهن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعت مظاهرة سلمية لمئات النساء إحياء لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث حمل بعضهن لافتات تحمل أسماء النساء اللائي قتلن في تركيا.

Advertisements

ويمثل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا. ووفقا للأرقام التي قدمتها إحدى الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة فقد قتل نحو 440 امرأة في العام السابق، مما يمثل أكثر من الربع على أيدي أزواجهن.

وفي أغسطس الماضي أحدث مقتل أمينة بولوت ضجة في الشارع التركي، حيث قتلت بولوت على يد زوجها السابق في مطعم في بلدة كيركالي في منطقة الأناضول الوسطى بينما كانت ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات تنظر إليها. وحكم على الجاني بالسجن المؤبد.

على صعيد مختلف قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن العملية العسكرية التي أطلقها في شمال سوريا الشهر الماضي «ليست مقيدة بجدول زمني»، وشدد «لا يمكن تحديد مدة معينة لمثل هذه العمليات العسكرية».