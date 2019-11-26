الأمم المتحدة تدعو فرقاء اليمن إلى تجنب التصعيد في الحديدة

حثت ​الأمم المتحدة​، جميع جهات الصراع اليمني على "الامتناع عن أي عملٍ قد يتعارض مع أحكام وروح اتفاق استكهولم وعلى تجنب المزيد من تصعيد الموقف في ​الحديدة​، غربي البلاد"، معتبرةً أن "الزيادة في عدد الغارات الجوية التي نُفذت خلال الـ 72 ساعة الماضية تتناقض بشكل واضح مع الهدوء النسبي بعد إنشاء نقاط المراقبة".

والأحد الماضي، وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ​مارتن غريفيث​، إلى العاصمة ​صنعاء​ لبحث سبل متابعة تنفيذ ​اتفاق ستوكهولم​ بشأن الحديدة وعقد جولة مفاوضات جديدة بين ​الحكومة اليمنية​ وجماعة الحوثي.