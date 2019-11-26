الأمن المغربي: اعتقال عنصر من "داعش" خطط لشن هجوم انتحاري في البلاد

أعلن الأمن المغربي عن "إلقاء القبض على أحد المتطرفين الموالين لتنظيم "داعش" نشط في مدينة سلا غرب البلاد، وخطط لتنفيذ هجوم إرهابي انتحاري على أراضي البلاد"، موضحةً أن "العملية جاءت في إطار جهوده المتواصلة لدرء خطر الإرهاب".
وفي بيان له، أكد الأمن المغربي أن "الشخص الموقوف يبلغ من العمر 33 عاما"، مشيرا إلى أن "التحريات الأمنية أكدت أن المشتبه به "يقوم بالترويج والإشادة بالفكر المتطرف لتنظيم "داعش" الارهابي عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي".
ولفت إلى أن "هذا الرجل قام بالتحريض لشن عمليات إرهابية باسم "داعش" على طريقة "الذئاب المنفردة"، ونشر مقاطع مسجلة توضح طرق صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، كما أظهرت التحريات أن الموقوف كان يعد لتنفيذ عملية انتحارية بالمملكة، وكان على اتصال بقيادات إعلامية لـ"داعش" ومناصرين للتنظيم بالخارج وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة وأسلحة بيضاء".
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