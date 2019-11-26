أنصار نتانياهو ينظمون احتجاجات على "الانقلاب" في تل أبيب

أفادت صحيفة "​تايمز​ أوف ​إسرائيل​" بأن "منظمين أكّدوا أن مسيرات ستنطلق مساء اليوم تأييدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ وتوقعوا مشاركة ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، سينقل معظمهم إلى ​تل أبيب​ من جميع أنحاء البلاد".

ولفتت الى أن "التظاهرة عند ​الساعة​ الثامنة مساء أمام متحف تل أبيب، وفقا لصحيفة".

ويوم الخميس الماضي، أعلن المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت، الذي عينه نتانياهو، أنه سيتهم رئيس الوزراء بالارتشاء وخيانة الأمانة والاحتيال في القضايا المرفوعة ضده.

وكان هذا الإعلان هو المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يواجه فيها رئيس وزراء اتهاما جنائيا خلال ولايته.

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وانتقد نتانياهو لائحة الاتهام وتعهد بالبقاء ومحاربة ما سماه التحقيقات "الملوثة" والمسبق الحكم فيها، واتهم محققي ​الشرطة​ والمدعين العامين بالتخطيط لتنفيذ "محاولة انقلاب" ضده.

ويبدو أن مظاهرة يوم الثلثاء التي تم تنظيمها رسميا من قبل عدد من المنظمات اليمينية، ولكن روج لها بشدة حزب الليكود ونتانياهو نفسه، تردد رسالة رئيس الوزراء، مع ملصقات تدعو الجمهور للمشاركة من أجل "وقف الانقلاب"، بحسب الصحيفة.

وقال سيمحا روتمان، أحد قادة "حركة الحكم والديمقراطية"، واحدة من المجموعات الراعية لهذا الحدث: "هناك أماكن يوجد فيها انقلاب عسكري ويزيل ​الجيش​ المسؤولين المنتخبين، وهناك أيضًا انقلاب قانوني يحدث بشكل علني أمام أعيننا".