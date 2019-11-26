السلطات التركية: نحو 370 ألف سوري عادوا من تركيا الى سوريا

أعلن نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​، أن نحو 370 ألف سوري عادوا من ​تركيا​ إلى المناطق السورية شمالي البلاد، التي باتت تحت سيطرة ​الجيش التركي​.

وخلال المنتدى الدولي حول الهجرة شدد اوقطاي على ان "بلاده وفرت جميع الخدمات الأساسية للسوريين من الأمن و​الصحة​ والتعليم والسكن و​المياه​ و​الكهرباء​ دون أي تمييز بين مكونات الشعب السوري". داعياً "جميع الأطراف التي تتمنى إنهاء ​الأزمة​ الإنسانية في ​سوريا​ إلى التعاون في إنشاء المنطقة الآمنة". وأكد أوقطاي "عزم تركيا على إنشاء ممر ​السلام​ في سوريا دون الاكتراث بما يقال ودون النظر إلى الدعم المقدم لها".