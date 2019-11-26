المحكمة الدستورية تأمر بالإفراج عن زعيمة المعارضة في البيرو

أمرت ال​محكمة​ الدستورية في ​البيرو​ بـ"الإفراج عن زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري، المحتجزة منذ أكثر من عام في قضايا فساد".

وكانت قد أمرت محكمة في البيرو أواخر تشرين الاول 2018 بوضع كيكو فوجيموري قيد الاحتجاز لمدة 3 سنوات بانتظار ما ستسفر عنه محاكمتها في قضايا فساد.