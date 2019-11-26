المحكمة الدستورية تأمر بالإفراج عن زعيمة المعارضة في البيرو

أمرت المحكمة الدستورية في البيرو بـ"الإفراج عن زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري، المحتجزة منذ أكثر من عام في قضايا فساد".
وكانت قد أمرت محكمة في البيرو أواخر تشرين الاول 2018 بوضع كيكو فوجيموري قيد الاحتجاز لمدة 3 سنوات بانتظار ما ستسفر عنه محاكمتها في قضايا فساد.
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