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المحكمة الدستورية تأمر بالإفراج عن زعيمة المعارضة في البيرو

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أمرت ال​محكمة​ الدستورية في ​البيرو​ بـ"الإفراج عن زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري، المحتجزة منذ أكثر من عام في قضايا فساد".

وكانت قد أمرت محكمة في البيرو أواخر تشرين الاول 2018 بوضع كيكو فوجيموري قيد الاحتجاز لمدة 3 سنوات بانتظار ما ستسفر عنه محاكمتها في قضايا فساد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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