اعتبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، "ان هدف زيادة الدول الأعضاء في حلف الناتو ميزانيات إنفاقها الدفاعي لتصل إلى 2% من نواتجها المحلية الإجمالية بحلول 2024، مطلب غير واقعي".
وفي تصريح صحفي أكد غويريني "أن تحقيق الهدف المنشود تلبية لطلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمر غير ممكن من الناحية الواقعية". مشيرا إلى أن "مسألة زيادة مساهمة الدول في الميزانية الدفاعية المشتركة ستطرح خلال قمة الحلف الشهر المقبل في العاصمة البريطانية لندن".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الايطالية: مطلب ترامب بزيادة الانفاق العسكري للناتو غير واقعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.