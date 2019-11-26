الدفاع الايطالية: مطلب ترامب بزيادة الانفاق العسكري للناتو غير واقعي

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، "ان هدف زيادة الدول الأعضاء في حلف ​الناتو​ ميزانيات إنفاقها الدفاعي لتصل إلى 2% من نواتجها المحلية الإجمالية بحلول 2024، مطلب غير واقعي".

وفي تصريح صحفي أكد غويريني "أن تحقيق الهدف المنشود تلبية لطلب إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أمر غير ممكن من الناحية الواقعية". مشيرا إلى أن "مسألة زيادة مساهمة الدول في الميزانية الدفاعية المشتركة ستطرح خلال قمة الحلف الشهر المقبل في العاصمة البريطانية لندن".