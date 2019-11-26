كشف الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن أن "قطر قد تدعم خطط ​تركيا​ لتوطين أكثر من مليون لاجئ سوري شمال شرقي بلادهم، بعد هجومها على المسلحين ​الأكراد​ في المنطقة"، مشيراً إلى "إنني عرضت الخطط على ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإن مشاريعنا أعجبته".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: قطر قد تدعم خططنا لتوطين اللاجئين بشمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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