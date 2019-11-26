وزير الدفاع الايراني: نعتمد على طاقاتنا الوطنية لسد احتياجات القوات المسلحة

اكد وزير الدفاع الايراني ​أمير حاتمي​ ان "جميع المعدات العسكرية واحتياجات ​القوات المسلحة​ يتم توفيرها محليا وبواسطة الخبرات والامكانيات الكبيرة التي تتمع بها ​الجمهورية​ الاسلامية"، مشيراً إلى أن "السّلاح والمعدات العسكرية تعد من مستلزمات توفير الامن".

ولفت إلى أن "جميع احتياجات القوات المسلحة يتم توفيرها بامكانيات وخبرات محلية"، مشيراً إلى "المنشآت على انها من مقومات الامن في البلاد"، قائلا "ان الاتفاقية تنصّ على التعاون التام والمستمر بين وزارتي الدفاع والطرق وبناء المدن لتوفير ما تحتاجه القوات المسلحة من مرافق وانشاءات".