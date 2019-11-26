لجنة حي الطيرة بمخيم عين الحلوة بحثت مع عصبة الأنصار في الوضع الفلسطيني داخل المخيمات

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "لجنة ​حي الطيرة​ في ​مخيم عين الحلوة​ التقت بمسؤول ​عصبة الأنصار​ ​الشيخ أبو طارق السعدي​ في منزله في المخيم حيث جرى بحث الوضع الفلسطيني داخل ​المخيمات​ والغلاء الفاحش الذي وصلنا إليه داخل المخيم وخارجه جراء بعض التجار"، مشيرًا الى أن "اللقاء تناول موضوع الإغاثة العاجلة لشعبنا وطلبنا بضرورة الإسراع بعقد لقلء موسع لكافة الجمعيات و​الاونروا​ والفصائل والوقوف أمام مسؤولياتهم أمام شعبنا".

ولفت الى أن "اللجنة التقت أيضًا بمسؤول ​حركة فتح​ وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا ​ماهر شبايطة​ وجرى بحث مختلف القضايا وسط تأكيد على ان شعبنا بأمس الحاجة الى مساعدة عاجلة نتيجة غلاء الاسعار و​البطالة​ مما ادى الى درجة ​الفقر​ العالية وموضوع ​المدارس​ وتنظيم دخولها إليها وخروجها جراء الدراجات النارية والسيارات الواقفة بجانب الشوارع، مما يؤدي ذلك إلى ازدحام خانق بين ​الطلاب​ والسيارات".

