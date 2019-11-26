لجنة حي الطيرة بمخيم عين الحلوة بحثت مع عصبة الأنصار في الوضع الفلسطيني داخل المخيمات

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بأن "لجنة حي الطيرة في مخيم عين الحلوة التقت بمسؤول عصبة الأنصار الشيخ أبو طارق السعدي في منزله في المخيم حيث جرى بحث الوضع الفلسطيني داخل المخيمات والغلاء الفاحش الذي وصلنا إليه داخل المخيم وخارجه جراء بعض التجار"، مشيرًا الى أن "اللقاء تناول موضوع الإغاثة العاجلة لشعبنا وطلبنا بضرورة الإسراع بعقد لقلء موسع لكافة الجمعيات والاونروا والفصائل والوقوف أمام مسؤولياتهم أمام شعبنا".
ولفت الى أن "اللجنة التقت أيضًا بمسؤول حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا ماهر شبايطة وجرى بحث مختلف القضايا وسط تأكيد على ان شعبنا بأمس الحاجة الى مساعدة عاجلة نتيجة غلاء الاسعار والبطالة مما ادى الى درجة الفقر العالية وموضوع المدارس وتنظيم دخولها إليها وخروجها جراء الدراجات النارية والسيارات الواقفة بجانب الشوارع، مما يؤدي ذلك إلى ازدحام خانق بين الطلاب والسيارات".
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