درويش: للاسراع في الاستشارات النيابية وتأليف حكومة تنفذ برنامجا اصلاحيا

اعتبر النائب ​علي درويش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "‏في ظل ​الوضع الاقتصادي​ المتهالك واختلال سعر صرف ​الليرة​ وما ينتج عنه من ارتفاع أسعار يطال جميع فئات المجتمع، بات لازما الاسراع في ‎الاستشارات النيابية وتأليف ​حكومة​ تبدأ بتنفيذ برنامج عمل اصلاحي يلبي طموحات الناس عنوانه استقلالية ​القضاء​ واسترداد الاموال المنهوبة وبناء دولة".

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